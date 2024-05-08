出貨動能拉升 國碳科Q1獲利躍進報喜 EPS0.93元

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伴隨基建、產業擴廠需求活絡開展，加上極端氣候防災趨勢加持，防火工程塗料廠國碳科（4754）出貨動能拉升，第一季營收1.69億元，年增12.73％，營業利益0.33億元，稅前盈餘0.35億元，稅後盈餘0.28億元，EPS0.93元，季增75.47％，年成長57.63％。股價伴隨獲利告捷、營運動能看好，強勢亮燈漲停。

國碳科去年因經濟解封、極端氣候，催化海外防火需求，加上切入台積電（2330）防火材料供應鏈，去年營收年增35％，EPS2.25元，年增19.05％；配發現金1.8元。在半導體客戶擴產、擴廠帶動，有利國碳科業績動能。

國碳科產品分成防火工程及防火材料；防火材料包括阻燃劑、防火材料、防火塗料等；除向客戶提供連工帶料服務，也協助一站購足所需的防火材料，推升貿易收入。

國碳科外銷訂單除配合美國經銷商通過超過百項認證；大陸防火填塞材料市場也因防火意識抬頭，用量遠大於台灣，目前均使用歐美高端產品，亦為開發目標市場，採爭取大單與長單方式。伴隨各國基建積極推展，營運加速衝刺。

國碳科認為，節能減碳議題日益受到重視，各國加速節能建築材料開發，各國政府為維持景氣，也投入更多公共工程，民營產業成長則較侷限在電子相關行業；營運策略加重公共工程及電子產業的擴展與銷售。

美國每年因戶外大火造成損失，防火塗料市場持續保持成長；從英國到中東杜拜及大陸發生多起高樓大火，帶動市場需求成長。大陸防火填塞材料市場因防火意識抬頭，用量遠大於國內，目前均使用歐美高端產品，亦為開發目標市場。