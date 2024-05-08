全球工控資安TXOne Networks 入列台杉科技基金投資組合

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聚焦在次世代科技技術投資的台杉水牛六號科技基金，投資組合有了最新夥伴！全球工控資安新創TXOne Networks（睿控網安）進行B輪募資5,100萬美元，台杉投資首度加入投資者行列，跟進閎鼎資本、和碩集團、中華開發及群創開發貳創投、大亞集團等既有投資團隊。

TXOne專注於安全閘道器、端點代理和網路分割解決方案，使組織能夠保護、監控和管理其裝置和運營技術。 其創新技術在全球各行各業中都有應用，為半導體、汽車、製藥、食品和飲料、公共交通、公用事業、電子、醫療保健、採礦和金屬、石油和天然氣以及航空航天等行業的3,600多個組織提供服務。

台杉水牛六號科技基金規模新台幣60億元，主要投資領域專注於次世代科技技術，包括異質半導體、資料安全、5G邊緣雲端異質整合、分散式資訊、電動車生態系等國內外新創團隊。2022年11月完成募資的同時，即啟動投資行動。睿控網安是該檔基金的第五家投資組合成員，前四家為Genialis ，Opsera，台灣骨王和優式機器人。

此次募資完成的消息，由睿控網安公布。該公司早於2022年8月宣布B輪募資，目標7,000萬美元。歷經全球創投暨私募市場最低迷的2023年，及至現在的5月首周宣布完成募資，21個月的時間甫募集到5,100萬美元，約為新台幣16.5億元。睿控網安執行長劉榮太表示，能在此時成功募資，是公司的一大成就」，突顯出投資者對於睿控網安的願景與潛力深具信心且信任。

在B輪募資首度加入睿控網安的台灣投資者包括：台杉投資、高林實業股份有限公司、和益化學工業股份有限公司、厚實策略投資有限合夥，以及統一國際開發企業。台灣以外地區投資者包括應材創投和工業技術投資公司（ITIC-Taiwan）的聯合基金。

根據TXOne的官方資訊，該公司已經積累募資1.45億美元，包括TGVest Capital、Pegatron Group、CDIB Capital Group、CDIB-Innolux II L.P.等。該公司對B輸新加入的投資者，如台杉投資賦與極大的期待。

台杉投資旗下創投基金，今年前4個月屢傳佳績，代國發會執行管理的60億元中東歐投資基金，1月領投捷克旅遊平台Daytrip B輪增資千萬美元，及在英國完成700萬美元A輪募資的國際新創SKY ENGINE AI。4月則有台杉生技基金參與宇康生科（ APrevent Medical Inc.）600萬美元的D輪募資。此次5月再新增睿控網安，整體台杉投資旗下的投資組合新創家數已達75家。