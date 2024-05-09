習近平會談舒尤克：中國式現代化更緊密對接匈牙利「向東開放」

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據大陸央視新聞報導，當地時間5月9日上午，中國國家主席習近平在布達佩斯總統府同匈牙利總統舒尤克舉行會談。習近平表示，願同匈方繼續深化政治互信，推動中國式現代化同匈牙利「向東開放」戰略更緊密對接，深挖務實合作潛力，持續擴大各領域交流。

習近平指出，匈牙利是最早承認新中國的國家之一。建交以來，中匈兩國始終相互尊重、平等相待、互利共贏，兩國關係經受住了國際風雲變幻考驗，實現了從跨越大陸的朋友、友好合作夥伴到全面戰略夥伴的持續深入發展。當前，中匈關係正處於歷史最好時期，傳統友好深入人心，各領域合作成果豐碩。今年是中匈建交75週年，中方願同匈方一道，賡續傳統友誼，深化政治互信，加強互利合作，引領中匈關係不斷邁向更高水平。

習近平強調，過去75年裡，中匈關係保持平穩發展。雙方要總結寶貴經驗，指明未來之路。一是堅持平等相待，走符合本國國情的發展道路，把前途命運牢牢掌握在自己手中。中匈世代友好既不針對第三方，也不受制於第三方。二是堅持互信互助，始終相互理解並堅定支持維護彼此主權、安全、發展利益。三是堅持合作共贏，在共建「一帶一路」框架內拓展各領域合作，推動各自發展戰略對接。四是堅持公平正義，站在歷史正確一邊，努力為人類和平和發展事業作出積極貢獻。

習近平強調，中國正在以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業，這將給世界帶來巨大機遇。中方歡迎匈牙利朋友搭乘中國式現代化的發展快車，願同匈方繼續深化政治互信，推動中國式現代化同匈牙利「向東開放」戰略更緊密對接，深挖務實合作潛力，持續擴大各領域交流。中方願同匈方繼續引領共建「一帶一路」合作和中國－中東歐國家合作正確方向，推動合作走深走實。希望匈方以今年下半年擔任歐盟輪值主席國為契機，推動中歐關係平穩健康發展。

舒尤克表示，今年是匈中建交75週年。建交以來，兩國始終秉持相互尊重、相互信任的精神發展雙邊關係。2017年兩國建立全面戰略夥伴關係以來，雙邊各領域合作取得積極成果。感謝習近平主席提出共建「一帶一路」倡議，使匈方從基礎設施互聯互通等合作中受益匪淺。習近平主席提出全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，主張加強國際對話合作，這對於解決當前世界面臨的各種挑戰、防止陣營對抗至關重要，匈方高度贊賞。

舒尤克表示，加強同中國的合作是匈牙利既定方針。匈方期待同中方密切交往，加強發展戰略對接，推動匈塞鐵路等重點合作項目更多造福人民。相信習近平主席這次歷史性訪問，必將把匈中全面戰略夥伴關係提升至新的更高水平。中方在綠色轉型、清潔能源等方面擁有先進技術和經驗，匈方歡迎更多中國企業來匈牙利投資合作。希望雙方繼續合作辦好匈中雙語學校和孔子學院，加強兩國文化語言交流合作。