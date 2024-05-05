以色列查禁半島電視台 挨批時機不對恐破壞以哈停戰談判

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以色列5日宣布，以國內閣一致投票決定關閉半島電視台耶路撒冷分社在以色列的業務。以國政府稱半島電視台在報導迦薩戰爭立場偏頗，意圖煽動反對以色列國，查禁命令將「立即簽署生效」。

以色列總理尼坦雅胡在社交平台X上撰文表示，他的政府已「一致」決定關閉由卡達國營、於1996年創立的半島電視台在以色列的業務。他指責總部位於多哈的半島電視台，是針對以色列的「煽動管道」。

以色列媒體援引根據迦薩戰爭爆發後，以色列議會通過的「禁止外國廣播公司危害國家安全」的法律報導，半島電視台當地分社將被關閉，串流平台上的阿拉伯語和英語廣播將被切斷，以色列境內對該網站的訪問將被禁止。

以國通訊部長卡爾希（Shlomo Karhi）指出，該命令將立即生效，「為了最終阻止半島電視台這台運作良好、危害國家安全的煽動機器，我們已經歷太多的時間和太多不必要的法律障礙。」他還指出，半島電視台的設備將被沒收。

雖然以國政府普遍認為半島電視台是「哈瑪斯喉舌」，但以色列總理尼坦雅胡的頭號對手甘茨（Benny Gantz）麾下的中間派國家團結黨（National Unity）表示，關閉半島電視台是正確的決定，但批評政府此舉的時機，因為這可能會破壞以哈正在進行的停戰談判。

半島電視台耶路撒冷分部主任歐馬利（Walid Omary）則告訴路透，半島電視台將提出上訴。

哈瑪斯則呼籲國際人權和新聞團體，譴責以色列查禁半島電視台的舉動，並對其採取懲罰措施。

哈瑪斯在Telegram上的聲明稱，以色列此舉「公然侵犯新聞自由」，關閉半島電視台是一種鎮壓措施，是對該頻道在揭露以色列在迦薩和約旦河西岸的佔領犯罪行為方面，所發揮專業作用的報復。