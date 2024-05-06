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寧波航交所：北美航線艙位緊張 美東航線運價指數大漲31％

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寧波航運交易所6日指出，4月27日至5月3日，海上絲綢之路指數之寧波出口貨櫃運價指數（NCFI）報收1,599.7點，較上一報告期上漲11％，21條航線中有16條航線運價指數上漲。

其中，北美航線市場出運貨量激增導致航線艙位緊張，加上部分班輪公司出現缺箱狀況，當周美東航線運價指數為1,893.2點，較上一報告期上漲31％。

美西航線運價指數為2,484.7點，較上一報告期上漲28.7％。同時，歐地、西非等航線因班輪公司控制一定比例空班，市場艙位緊張，航線運價指數皆有上漲。

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