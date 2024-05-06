習近平：推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中國國家主席習近平在法國媒體發表署名文章，表示很高興對法國進行第三次國事訪問，這次帶來來自中國的3個訊息，包括中方願與法方傳承建交精神，推動中法關係承前啟後、繼往開來；中國將擴大高水平開放，與包括法國在內的世界各國深化合作；以及中方願與法方加強溝通協作，維護世界和平穩定。

在前赴巴黎對法國進行國事訪問之際，習近平在法國「費加羅報」發表題為「傳承中法建交精神 共促世界和平發展」的署名文章。習近平稱，中方願與法方一同，推動中法全面戰略夥伴關係不斷發展，為促進世界加強合作作出新的貢獻。

他並說，中國將繼續為全球增長提供動力，為世界各國帶來機遇。中方歡迎更多高品質法國農產品、化妝品進入中國市場，滿足中國人民日益增長的美好生活需要，並歡迎包括法國在內的世界各國企業赴中投資興業。中國政府支持更多中國企業到法國投資，也希望法方為他們提供公平公正的營商環境。

此外，習近平表示，中方理解烏克蘭危機對歐洲人民造成的衝擊。烏克蘭危機持續愈久對歐洲和世界損害愈大。中方期盼歐洲大陸早日重回和平穩定，願與包括法國在內的國際社會一同，找到解決危機的合理路徑。

他又指，巴以衝突同樣牽動人心。解決巴以問題的根本出路在於建立獨立的巴勒斯坦國。中法兩國在巴以問題上有很多共識，應該加強合作，為恢覆中東和平作出貢獻。